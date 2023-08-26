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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش حاجة في الدنيا ليها طعم.. مجدي أفشة يوجه رسالة عبر إنستجرام

مجدي افشة
مجدي افشة

شارك مجدي أفشة، لاعب النادي الاهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر افشة وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة تبرز لياقة جسمه.

وعلق قائلا:"مفيش حاجه في الدنيا ليها طعم زي انك تتعب وتدوس علي نفسك علشان تحقق احلامك ، زمان كانت الاحلام بعيده جداوكنت بقول برضه عافر واشتغل وسيب الباقي علي ربك، تمرين ورا تمرین اشتغل واتعب واشقي واتاكد ان ربك مبيضيعش تعب حد ابدا .. موسم جدید مليان نجاح باذن الله".

 

تلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي توّجبها مؤخرا بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

 

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسمالجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.

اتحاد الافريقي لكرة القدم الوداد المغربي النادي الأهلي تمارين رياضية شاقة فريق الكرة بالنادي الأهلي مجدي أفشة

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