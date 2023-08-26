ولسوف يعطيك ربك فترضى .. مروان عطية في أحدث ظهور عبر انستجرام

شارك اللاعب مروان عطية نجم النادي الأهلي، صوره له عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعيانستجرام.

وعلق مروان عطية علي الصورة قائلا:"ولسوف يعطيك ربك فترضي".

تلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي توّجبها مؤخرا بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسمالجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.