إضاءة برج التلفزيون في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر | شاهد

أعلنت السفارة الروسية لدى القاهرة، اليوم السبت، أنه سيتم إنارة برج تلفزيون "أوستانكينو" بألوان علمي روسيا ومصر، وذلك احتفالا بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وقالت السفارة في بيان لها عبر موقع "إكس": "في 26 أغسطس سيتم إنارة برج تلفزيون "أوستانكينو" بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج، تكريما للذكرى ال٨٠ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

وأضافت: "نهني الشعبين الروسي والمصري، اللذان تجمعهما تقاليد الصداقة الطويلة، بالعيد المشترك".

وأمس الجمعة، أنارت وزارة الخارجية المصرية مبنى الوزارة بالرقم 80 احتفالا بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وفي بيان لها يوم الخميس، هنأت السفارة الروسية بذكرى العلاقات بين البلدين، قائلة: " بداية تاريخ إضفاء الطابع الرسمي على التفاعل بين روسيا ومصر في فبراير 1943 عندما دعا سفير مصر في لندن نشأت باشا الممثل المفوض للاتحاد السوفيتي في بريطانيا إيفان مايسكي لتناول الإفطار في مقر إقامته وعرض عليه اطلاق العمل على إمكانية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت: "منذ ذلك الحين مضى شعبي روسيا ومصر جنبا إلى جنب الطريق الطويل نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتغلبان على العديد من الصعوبات التي ساهمت في المزيد من التقارب بين البلدين".

وأردفت السفارة الروسية بالقاهرة: "اليوم نقوم بعضنا مع البعض بتنفيذ المشاريع الضخمة واسعة النطاق مثل بناء محطة الضبعة النووية التي ستصبح قريبا رمزا لمتانة الصداقة الروسية المصرية مثلما أصبح السد العالي في أسوان من الزمان".

وتابعت السفارة: "تتعاون موسكو والقاهرة بشكل فعال في مجال السياسة الخارجية وعلى المنصات الدولية، مما يساعد على حل الأزمات المختلفة وتعزيز الاستقرار في العالم"، لافته إلى أن تعاوننا الثقافي والإنساني والديني يستحق أعلى الدرجات.

واختتمت السفارة الروسية: "نحن مقتنعون بأن علاقاتنا لا تزال تتمتع بمقدرة كبيرة للغاية، والتي سنكون قادرين على تحقيقها وزيادتها من خلال العمل المشترك، ونتمنى لأصدقائنا بدوام والصحة والسعادة والازدهار".