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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

دنيا المصري
دنيا المصري

شاركت الفنانة دنيا المصري، صوراً في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعيانستجرام انستجرام.

 

وظهرت دنيا المصري  باطلالة جذابه  مرتديه فستان مجسم بالون الاخضر مما نال إعجاب متابعيها

 

كشفت الفنانة دنيا المصري عن تفاصيل دورها في مسلسل "حرب الجبالي"، الذي تم تصويره منذ عدة أشهر في لبنان،ومن المقرر طرحه قريبا. 

 

وقالت دنيا المصري، إنها تلعب دور البنت المجنونة في عائلة مسلسل حرب الجبالي، الذي يشارك في بطولته كل من أحمدرزق، سوسن بدر، رياض الخولي، نسرين أمين، وغيرهم، موضحة:" الدور ده بحبه أوي".

 

وعبرت الفنانة دنيا المصري، عن أمنيتها  استكمال مسلسل توحة، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة علا غانم، وكانمقررا طرحه في رمضان 2023.

 

وأشارت دنيا المصري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن شخصيتها في مسلسل "توحة"، محببة إلى قلبهاجدا، والمخرج محمد النقلي هو أكثر شخص مؤمن بها في المجال. 

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