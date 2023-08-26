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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من وسط الخضرة.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي "انستجرام".

وخطفت نسرين الأنظار بجمالها مرتدية جامبسوت جينز  قصير وظهرت من وسط الخضره ولاقت إعجاب الجمهوروانهالت عليها التعليقات.

وكانت قد أعلنت نسرين طافش عن انفصالها للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسميبكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". 

آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سنيمات مصروالوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد منالمشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمدثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

اخى فوق الشجرة الفنانة نسرين الفنان رامز جلال حمدي الميرغني

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