عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الليرة التركية تفقد بعض المكاسب بعد يوم من رفع أسعار الفائدة

صدى البلد

تراجعت الليرة التركية 2.8%  لتتخلى عن بعض مكاسبها، وذلك بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.
              
وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 26.51 للدولار مقابل 25.75 للدولار في ختام تعاملات أمس الخميس بانخفاض 2.8%.
              
وكانت الليرة قد سجلت مستوى قياسيًا منخفضًا عند 27.2350 للدولار قبل وقت قصير من إعلان قرار رفع أسعار الفائدة الخميس.
              
وأظهر متوسط التقديرات في ​​استطلاع لرويترز أن السوق كانت تتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 200 نقطة أساس.
              
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة بمعدل يزيد كثيرا عن التوقعات بمقدار 750 نقطة أساس، للتأكد من خفض التضخم واستقرار توقعاته في أقرب وقت ممكن.

الليرة التركية المركزي التركي خفض التضخم رفع أسعار تضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

مهاجم كونغولي.. فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة الأهلي المنتظرة

ترشيحاتنا

لليد الشقيانة.. سعر ميكروباص كينج لونج الأكثر تخصيصاً في الاحلال

أفضل دعاء لتيسير الزواج بسرعة.. احرص عليه في قيام الليل وترقب المعجزة

مصر وروسيا.. اتفاقيات جديدة رغم الحروب والتحديات واستثمارات جديدة بـ4.6 مليار دولار

التقاوي وتطبيق تكنولوجيات مكافحة التصحر .. مصر وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الزراعي

اتهامات جديدة بالرشوة لـ بايدن وابنه هانتر من المدعي العام الأوكراني السابق

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

تعليق غير متوقع من أمينة شلباية على إطلالة أسما شريف منير|شاهد

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الشعرية

فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ