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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبنى التلفزيون الروسي يضيئ بألوان روسيا ومصر احتفالا بتدشين العلاقات بين البلدين

مبني التلفزيون الروسي
مبني التلفزيون الروسي

قالت السفارة الروسية في القاهرة، إنه طوال يوم 26 أغسطس الجاري سيتم إنارة برج تلفزيون "أوستانكينو" في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج، تكريما للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.

وهنأت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان لها الشعبين الروسي والمصري، اللذان تجمعهما تقاليد الصداقة الطويلة، بالعيد المشترك. 

وقالت السفارة فيي بيانها: “نحن مقتنعون بأن التعاون الثنائي، الذي وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سيواصل في التعزيز على مر السنين وفقا للمصالح المتبادلة”.

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