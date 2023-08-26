مبنى التلفزيون الروسي يضيئ بألوان روسيا ومصر احتفالا بتدشين العلاقات بين البلدين

قالت السفارة الروسية في القاهرة، إنه طوال يوم 26 أغسطس الجاري سيتم إنارة برج تلفزيون "أوستانكينو" في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج، تكريما للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.

وهنأت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان لها الشعبين الروسي والمصري، اللذان تجمعهما تقاليد الصداقة الطويلة، بالعيد المشترك.

وقالت السفارة فيي بيانها: “نحن مقتنعون بأن التعاون الثنائي، الذي وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سيواصل في التعزيز على مر السنين وفقا للمصالح المتبادلة”.