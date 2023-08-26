محمد ممدوح عن أمينة خليل: مجتهدة جدا وبحب اشتغل معاها.. فيديو

تحدث الفنان محمد ممدوح، عن الفنانة أمينة خليل وتجربته معها بفيلم وش في وش، مؤكدا أنها مجتهدة جدا ويحب العمل معها.

وقال محمد ممدوح، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد، متحدثا عن الفنانة أمينة خليل: ست محترمة ومجتهدة جدا وعلى طول بحب أشتغل معاها. موضحا: «ورق وش في وش حلو أوي، وإن شاء الله الفيلم هيعجبكم أوي».

فيما قالت الفنانة أسماء جلال عن فيلم «وش في وش»:متحمسة له عشان متأكدة أن دمه خفيف ويا رب يعجب الناس، لأن الاسكريبت وفريق العمل حلو».

وعن أعمالها القادمة، أضافت أسماء جلال: «مستنية فيلم آل شلبي مع آيتن أمين ومتحمسة أشوفه عشان فريق العمل كله لذيذ، والفستان الأبيض مع ياسمين رئيس، وفيلم الأستاذ مع شريف عرفة ومحمد عادل إمام، ومنتظرة عرض مسلسل معاوية مع طارق العريان.



