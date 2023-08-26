أمينة خليل عن أجواء فيلم «وش في وش»: ضحك طول الوقت.. فيديو

كشفت الفنانة أمينة خليل تفاصيل دورها فى فيلم وش في وش.

وعلقت أمينة خليل خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: «محمد ممدوح أخويا وصديقي وفاهمني جدا في الشغل، بالإضافة إلى أنه شاطر ومش أناني في تمثيله».

وتابعت: «أجواء الفيلم كانت ضحك طول النهار، والفيلم مختلف بيناقش قضية بطريقة كوميدية، وإن شاء الله يعجب الجمهور».

ونوهت أمينة خليل: أجواء الفيلم كانت لذيذة ومختلفة خصوصا بكم النجوم اللي موجود، وعلى رأسهم بيومي فؤاد وسامي مغاوري وأنوشكا وباقي الفريق».