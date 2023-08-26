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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صيف في عز الشتاء.. البرازيل تشهد موجة حر وارتفاعات قياسية بدرجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية

تعاني البرازيل حالياً من موجة حر شديدة وطقس جاف في معظم أراضيها، رغم أن الصيف لم يحل بعد في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ولا تزال البلاد فعلياً في فصل الشتاء.

بحسب المعهد البرازيلي الوطني لـ الأرصاد الجوية، فإن 19 ولاية من أصل 26 ولاية، بالإضافة إلى المنطقة الفيدرالية، واجهت الخميس موجة حر أو جفاف.

وتعتبر السلطات البرازيلية أن الطقس يشهد موجة حر عندما ترتفع درجات الحرارة لمدة يومين متتاليين بمعدل 5 درجات مئوية أعلى من المتوسط، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ويؤدي انخفاض الرطوبة وارتفاع معدلات الجفاف إلى زيادة المخاطر على صحة الإنسان والتسبب بحرائق الغابات.

وأوصت الحكومة الناس بتجنب ممارسة الأنشطة البدنية والبقاء في منازلهم في الأوقات الأكثر حرارة خلال اليوم.
 

البرازيل تشهد ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة
 كما عانت ريو دي جانيرو وساو باولو، المدينتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البرازيل، من درجات الحرارة الشديدة، ولكنهما لم تصلا إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات الرسمية.

الشهر الماضي، شهدت البرازيل أحر شهر يوليو منذ بدء القياسات الرسمية في عام 1961، وهو ما يعكس الرقم القياسي العالمي. كان متوسط درجة الحرارة 23 درجة مئوية، أعلى من المتوسط التاريخي بدرجة مئوية واحدة.

من المحتمل أن يؤدي تغير المناخ وظاهرة النينو إلى تفاقم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف، وفقاً لريناتا ليبوناتي، الباحثة في جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية.

البرازيل الصيف الأرصاد الجوية الرطوبه الجفاف توك شو صدى البلد

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