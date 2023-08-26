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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.9 مليار درهم مكاسب أسبوعية لسوق دبي المالي

صدى البلد

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال تداولات الأسبوع الجاري وربح رأسماله السوقي ما يناهز 4.9 مليار درهم مع نجاح مؤشره العام في التحليق لأعلى مستوياته خلال أكثر من 8 سنوات.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ودبي بنهاية جلسة اليوم إلى 3.535 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و690.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع 7.8 مليار درهم موزعة بواقع 5.59 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.22 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 2.41 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 123.6 ألف صفقة.

ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" إلى مستوى 9765.37 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستوي 9455.36 نقطة، فيما ربح مؤشر سوق دبي العام ما نسبته 1.21% توازي 48.9 نقطة ليستقر عند 4099.49 نقطة وهو أعلى مستوي للمؤشر في أكثر من 8 سنوات.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 1.77% و"إعمار للتطوير" 2.55% و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.53% و"الإمارات دبي الوطني" 2.07% و"العربية للطيران" 5% و"دبي للاستثمار" 2.06% و"سالك" 0.6% و"تيكوم" 3.5%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 392.3 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 383.8 مليون درهم، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 276.2 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم "الدار العقارية" 4.69% و"أدنوك للحفر" 0.98% و"طاقة" 0.89% و"العالمية القابضة" 0.02% و"برجيل" 8.88% و"أمريكانا" 3.4% و"كيو القابضة" 0.8%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 1.04 مليار درهم، تلاه "ملتيبلاي" بنحو 991.8 مليون درهم، ثم "ألفا ظبي القابضة" بسيولة 592.3 مليون درهم.

أبوظبي للأوراق المالية أعلى مستوياته استثمار إعمار الدار العقارية العربية للطيران العقارية العالمية

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