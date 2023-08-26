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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

23.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 23.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2544 مبايعة بقيمة 7.1 مليار درهم منها 183 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و2361 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.77 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 280 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 167 مبايعة بقيمة 569 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 15.75 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 14.13 مليار درهم و470 رهن فلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 14 مليار درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 442 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة 300.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 73.49 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الثانية بقيمة 40 مليون درهم.

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