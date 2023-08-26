شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

تشهد جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحاني الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

جاء ذلك بعد مرور نصف ساعة من توزيع امتحان الكيمياء والجغرافيا على طلاب الشعبتين العلمية والأدبية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وبمجرد نشر صور أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بدأ فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، في تتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

ويتمكن يوميا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، من رصد حالات غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

وعلى الفور يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن المقرر أن يستمر زمن امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً .