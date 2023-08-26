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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة عام.. الخارجية تكشف برنامج الاحتفال بالذكرى الـ80 على العلاقات المصرية الروسية

مصر 80 روسيا على
"مصر 80 روسيا" على مبنى الخارجية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت الموافق 26 أغسطس عن برنامج الاحتفال بالذكرى الـ 80 على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا. 

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، والتي تستمر على مدار عام كامل، تشهد تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية/الروسية".

وأضاف البيان أنه من بين الفعاليات المنتظر إطلاقها خلال تلك الفترة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتلفزيونية مشتركة، ومشروعات تعاون متخصصة في عدد من المجالات، ومعارض مشتركة يتم تنظيمها في وزارتي الخارجية المصرية والروسية لعرض عدد من المواد الأرشيفية والوثائقية حول تاريخ العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى برامج تدريب مشترك بين شباب الدبلوماسيين وطلاب الجامعات من الجانبين.

وتابعت "بهذه المناسبة، حرص كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، على تبادل خطابات التهنئة، والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة فى شتى المجالات، وتوثيق عُرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي".

وأشارت إلى أنه تعبيرا عن خصوصية هذه المناسبة، فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو بالقاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون Ostankino Tower بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس.

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