بـ7600 جنيه.. فيفو تكشف عن تابلت أندرويد ينافس iPad

كشفت شركة فيفو Vivo، جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أطلقت عليه اسم Vivo Pad Air، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، حيث تقدم قيمة حقيقية من الأداء والإعدادات مقابل سعر مقبول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد من لينوفو، بشاشة بقياس 11.5 بوصة، إلى جانب معالج ذات أداء عالي، وبطارية ضخمة، وشاحن سريع.

مواصفات تابلت فيفو Vivo Pad Air

يأتي تابلت فيفو الجديد Vivo Pad Air، مع شاشة من نوع LCD، بقياس 11.5 بوصة، بدقة 2880 × 1800 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في الثانية، ودعم لكافة الطيف اللوني DCI-P3 ، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2.

Vivo Pad Air

ويتميز الجزء الخلفي من تابلت Vivo Pad Air، بكاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل موجودة في غلاف دائري الشكل، ويحتوى الجهاز اللوحي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويمتاز الجهاز اللوحي بـ 4 سماعات خارجية لتقديم تجربة صوت قوية.

ويتم تشغيل تابلت Vivo Pad Air، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 870، المطور بتقنية 7 نانومتر، ويصل تردده الأقصى إلى 3.2 جيجاهرتز، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويعمل تابلت فيفو Vivo Pad Air، بواجهة المستخدم Origin OS 3، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم الجهاز اللوحي أيضا العمل مع القلم الألكتروني Vivo Pencil 2 للرسم وتدوين الملاحظات.

ويحزم تابت فيفو Vivo Pad Air، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 8500 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يكفي ليوم كامل من الترفيه والألعاب، ووزودت فيفو الجهاز اللوحي بشحن سريع بقدرة 44 وات.

ويتوفر تابلت فيفو Vivo Pad Air، في ثلاثة ألوان هي الأزرق والفضي الوردي، مقابل سعر يبدأ من 247 دولار (أي ما يعادل 7600 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.