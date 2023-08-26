النيجر ترد على رفض فرنسا سحب سفيرها من نيامي

أصدرت وزارة الخارجية في النيجر، اليوم السبت بيانا بشأن رفض فرنسا سحب سفيرها من نيامي بعد قرار السلطات النيجرية أمس الجمعة إمهال السفير سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة خارجية النيجر إنها ليست بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

ونفت وزارة خارجية النيجر في الوقت نفسه، طلبها من سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد.

وأفادت "فرانس برس" أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تراجع عن تأكيد صحة وثيقة أمهلت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد مطالبته للسفير الفرنسي بالمغادرة.

وذكرت الوكالة أن مطالبة المجلس العسكري بالنيجر سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة، مشيرة إلى أن هذا المجلس كان أكد لها في وقت سابق صحة هذه الوثيقة قبل أن يتراجع عن ذلك.

وردت الخارجية الفرنسية على مطالبة المجلس العسكري النيجري بمغادرة سفير باريس بنيامي، بالقول إن سلطات النيجر لا يملكون حق المطالبة بمغادرة سفير فرنسا.