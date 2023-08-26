مياه الفيوم: اجتماعات مكثفة لسرعة نهو الأعمال وإزالة معوقات مشروعات حياة كريمة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماعاً موسعا للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات الاداء، ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي يوسف الصديق واطسا .

خلال الاجتماع تم مناقشة أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة المطورة ، وكذلك نسب التنفيذ لأعمال الوصلات المنزلية بمركز اطسا ، حيث تم تنفيذ عدد ٣٢ ألف وصلة منزلية بواقع ٢٧ ألف وصلة منزلية صرف صحى ، وعدد ٥ آلاف وصلة مياه شرب ، علاوة على متابعة الموقف التنفيذي لخزانات وروافع مياه الشرب بكلا المركزين،حيث بلغت نسبة التنفيذ بخزان ورافع مياه يادم غالب ٧٦% ، بينما كانت نسبة التنفيذ بمشروع خزان ورافع مياه كحك ٧٨% ، وبلغت نسبة التنفيذ لخزان قصر الجبالي ٦٢% .

أكد النجار علي سرعة الإنتهاء من من كافة أعمال مشروعات المبادرة وفق الخطة الزمنية المقررة والوقف على معوقات التنفيذ وطرق التغلب عليها لضمان الإنتهاء في الموعد المحدد وفق الخطة المدرجة وفقاً للاشتراطات والمعايير القياسية.

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