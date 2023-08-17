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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: جولة تفقدية لمتابعة الأعمال بمشروع الصرف الصحي بفرقص

رئيس شركة ميه الفيوم
رئيس شركة ميه الفيوم أثناء الجولة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، سير العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية فرقص بمركز طاميه ، حيث تابع الأعمال المدنية بمحطة الرفع الرئيسية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٩٣٧٦م٣ يوم  ومحطة الرفع الفرعية بطاقة تصميمية تبلغ ٣٤٥٦ م٣ يوم .

 

أشار النجار إلى أن قرية فرقص بمركز طاميه هى إحدى القرى المبللة والتى يرتفع بها منسوب المياه الجوفية ، وأن مشروع الصرف الصحى بها توقف فى عام ٢٠١١ لعدم توافر الاعتمادات المالية و قد تم استئناف العمل فى عام  ٢٠٢١ بعد توفير الاعتمادات المالية المطلوبه ويخدم  المشروع قرى ابو طالب وتوابعها ، كفر عميرة ، الحطى ، سرسنا ، وفرقص.

 

 

فى سياق متصل اضاف أن المشروع يتكون من محطتى رفع رئيسية فرعية وشبكات صرف صحى تبلغ ١٥ كم كما يتضمن تنفيذ عدد ٢ خط طرد باطوال تبلغ ٤.٣ كم قطر ٧٠٠ مم ،٥٠٠ م قطر ٣٠٠ مم ،بتكلفة اجمالية ٥٧ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية ٩٠ %  ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الحالى.

 

وأكد رئيس الشركة خلال جولته أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً لاستكمال كافة المشروعات القائمة وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الإستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وبأعلي كفاءة.

 

 

 

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