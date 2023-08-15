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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه الفيوم توقع عقود إنشاء محطات معالجة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي

رئيس شركرة مياه الشب
رئيس شركرة مياه الشب اثناء التوقيع على العقود

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، والمهندس محمد ابو العز رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة كفر محفوظ ، كما وقع والمهندس حسانين المملوك المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية ( ايتوس ) عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة اللاهون وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم والممول من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية. البنك الأوروبىEBRD للاستثمار  EIBومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى NIF .

 

أوضح النجار أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ ٣٠٠٠ م٣يوم بتكلفة تبلغ ٨.٩ مليون يورو وتتكون المحطة من مدخل ، أحواض تهوية ، أحواض تلامس الكلور، أحواض ترسيب نهائي ، فى حين تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة اللاهون ٥٥٠٠ م٣ يوم وتخدم عدد سكان يبلغ ٣٤٦٤٨ بتكلفة تبلغ ٧.٥ مليون يورور وتتكون احواض معالجة ابتدائية،  احواض معالجة بيولوجية عن طريق البرك المهواه ، أحواض ترسيب،   أحواض الكلور والتعقيم  ، أماكن تخزين الحمأة  مشيرا إلى أنه مدة تنفيذ  كل مشروع ٢٤ شهرا. 

 

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، المهندس عمر ناصر نائب نائب رئيس الوحده ، العميد ياسر جلال مسئول السلامة والصحة المهنية بالوحدة ، المهندس عمر ابو العز مدير المشروعات و الاستاذ  مصطفى الطباخ  المدير الادارى بشركة اسبكترا ، المهندس أحمد بهجت مدير التطوير ، المهندس محمد عناني مدير المشروعات بشركة ايتوس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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