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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. السوبر الإفريقى 15 سبتمبر بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة السوبر الإفريقى بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية وتحديدا مدينة الطائف .

وقال فيرون أومبا أمين عام الاتحاد الافريقى أن الاتحاد الافريقى قرر نقل اقامة مباريات السوبر الافريقى الى مكان جديد وتحديدا السعودية التى تقدم نموذجا حاليا فريد فى كرة القدم بعد الانتدابات الكثيرة التى تمت فى الانتقالات الصيفية الحالية لنجوم العالم الذين يلعبون حاليا فى الدوري السعودي .

وقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، واكتشاف المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.

وأضاف الاتحاد الأفريقي في نهاية بيانه أنه سيتم الإعلان عن معلومات التذاكر ومواعيد انطلاق المباراة في الوقت المناسب من قبل كل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم.

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