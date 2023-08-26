وزير الرياضة يُهنئ منتخب مصر للستريت وورك أوت بتحقيق 3 ميداليات ذهبية

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر لستريت وورك أوت لتحقيقه ٣ ميداليات ذهبية حتي الآن في بطولة العالم المقامة حاليًا في لاتفيا.



حيث حقق اللاعب أحمد حلمي المركز الأول علي العالم في فئة freestyle وزن متوسط، وحقق اللاعب حسن بدران المركز الأول علي العالم في فئة strength وزن متوسط، كما حقق اللاعب أحمد عصام المركز الأول علي العالم فئة freestyle فوق ال٣٠ سنة.



أكد الدكتور أشرف صبحي متابعته المستمرة لكافة منافسات المنتخبات الوطنية علي مختلف الأصعدة القارية والعالمية ، وتحفيزهم بشكل دائم لمواصلة الإنجازات التاريخية التى يحققونها بالبطولة، وإضافة مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.



أشار الوزير إلى الدعم الدائم الذى تقدمه الوزارة للاعبى المنتخب الوطنى للإستريت وورك أوت، والتعاون مع الاتحاد فى نشر اللعبة بشكل كبير على مستوى الجمهورية، واكتشاف الموهوبين، وضمهم إلى عناصر المنتخب، مطالبًا باقي البعثة بمواصلة الإنجازات.



ووجه إسلام قرطام رئيس الإتحاد، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على ما حققه أبطال المنتخب الوطني في بطولة العالم، واهتمامه بالرياضات الفردية بشكل عام ورياضات الشارع بوجه خاص، ما ساهم في إنتشار اللعبة على مستوى الممارسة لتتواصل الإنجازات الرياضية التي تتحقق في الفترة الأخيرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



كما هنأ قرطام لاعبيه بالنتائج التي حققوها ووعدهم بمكافآت مجزية لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الانجازات لرفع اسم مصر في المحافل العالمية.