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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«التنسيقية» تطلق سلسلة دورات تدريبية للشباب السياسيين

التنسيقية
التنسيقية

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجا تدريبيا مكثفا لشباب السياسيين من أعضاء التنسيقية، يتضمن باقة من التدريبات السياسية والإدارية والإعلامية، في إطار استراتيجية نادى المدربين بالتنسيقية لتنمية مهارات الأعضاء وصقل خبراتهم في جميع المجالات، وذلك وفقاً لاستراتيجية نادي المدربين بالتنسيقية للعام الثانى على التوالي.

وتم تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن "الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى" ، و"إدارة فرق العمل"، و"ملف سد النهضة"، و"مهارات مواجهة الكاميرا والتحدث في الإعلام".

وقام بالتدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، والإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة الحساب الختامي

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