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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي آي إيه الأمريكية تكشف عن تقرير سري لأعمال المخابرات الروسية بالغرب

سي آي إيه
سي آي إيه

زعمت المخابرات الأمريكية في تقرير لها، أن  المخابرات الروسية تعمل على برنامج منهجي لإظهار حقائق جديدة عن روسيا، في دعاية مؤيدة للكرملين من خلال علاقات خاصة بين عملاء روس وأهداف أمريكية وغربية ، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.


جاء ذلك، وفقًا لتقرير للمخابرات الأمريكية رفعت عنه السرية مؤخرًا. 
تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) يحاول التأثير على السياسة العامة والرأي العام في الغرب من خلال توجيه المدنيين الروس لبناء علاقات مع الأفراد الأمريكيين والغربيين ذوي النفوذ ومن ثم نشر الروايات التي تدعم أهداف الكرملين.

قال مسؤول أمريكي : "تم التخطيط لعمليات التأثير هذه لتكون على نطاق صغير ، والهدف العام هو أن يقدم أشخاص أمريكيون وغربيون هذه الأفكار ".

واعتبر أن  التخطيط الروسي، كان فعالا في بعض الأحيان في زرع الروايات الروسية في الصحافة الغربية. 

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