إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي بناء الوعي لأعضاء هيئة تدريس جامعة جنوب الوادي

انطلاقا من الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت شعار قادة الجمهورية الحكومية انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بناء الوعي لأعضاء هيئة التدريس، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

أشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة إلي أهمية إعداد وتأهيل القيادات الجامعية وصقل مهاراتهم من خلال البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور ورفع كفاءة منتسبي المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والثقافية.

وخلال كلمته توجه الدكتور كريم همام الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالشكر لقيادات جامعة جنوب الوادى على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والتنسيق الكامل مع المعهد.

كما نقل مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأكد فى كلمته على أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي يسعى إلى تعزيز وعي وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، من خلال تزويدهم بأدوات ومهارات وأساليب حديثة تسهم في تطوير جودة التعليم.

حيث تضمنت فعاليات اليوم محاضرة بعنوان التوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري، وحاضر فيها اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة وعرض الأسس والمبادئ التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات.

موضحا معنى الأمن القومي وأبعاده ودوائره ونطاقاته ومجالاته على المستويات المختلفة، وأهمية توعية المجتمع بالتحديات الأمنية والتهديدات المحتملة، وكذلك كيفية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمان والاستقرار فى بلدنا .

كما أوضح الفنان القدير طارق دسوقي خلال محاضرة بعنوان الفن ودوره في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية، أهميةالفن كقوة ناعمة يمكن استثمارها لمحاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

لذا يجب التركيز على تعزيز القيم الإيجابية، ويأتي هنا دور الفن في بناء الوعي .

واكد دسوقى على دور الفن في تعزيز الهوية المصرية وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.

مشددا أنه يجب أن يسلط الضوء على النماذج الملهمة من مختلف الفئات والأعمال التي تعزز القيم المثالية مثل الصبر والإيثار والرحمة.

إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ينظمان البرنامج التدريبي بناء الوعي لأعضاء هيئة التدريس (

إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ينظمان البرنامج التدريبي بناء الوعي لأعضاء هيئة التدريس (

إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ينظمان البرنامج التدريبي بناء الوعي لأعضاء هيئة التدريس (

إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ينظمان البرنامج التدريبي بناء الوعي لأعضاء هيئة التدريس (