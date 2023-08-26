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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برئاسة العسومي.. استقبال حافل لوفد البرلمان العربي في جمهورية الصين

استقبال رئيس البرلمان
استقبال رئيس البرلمان العربي في جمهورية الصين

وصل وفد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية لبدء فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها تلبية للدعوة الموجهة من رئيس برلمان جمهورية الصين الشعبية، حيث توجه الوفد إلى مدينة شيان الصينية، وتم ترتيب برنامج ثقافي للوفد قبل الذهاب إلى العاصمة الصينية بكين لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الصين.

وقد كان هناك استقبال حافل لوفد البرلمان العربي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين في برلمان الصين، إضافة إلى السفيرين المصري والبحريني في الصين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الصينية المصرية في برلمان الصين أن الصين تعتز كثيرا بتلك الزيارة المهمة للبرلمان العربي، وتتعامل معها على أعلى المستويات في الحكومة والبرلمان الصيني، وتنظر إليها على أنها تدشينا لمرحلة مؤسسية للعلاقة بين برلمان جمهورية الصين والبرلمان العربي، مضيفا أن الجانب الصيني أعد برنامجا حافلا لوفد البرلمان العربي خلال فترة تواجده في الصين.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص الشكر والتقدير للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أنه يسعى من خلال تلك الزيارة إلى وضع إطار مؤسسي ومنتظم للعلاقات البرلمانية العربية الصينية، وذلك من خلال مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها مع رئيس برلمان جمهورية الصين الشعبية في إطار هذه الزيارة.

ويضم وفد البرلمان العربي النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والدكتور عبد الكريم قريشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي و النائب السفير عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي و النائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي و المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي والدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي.

ومن المقرر أن يلتقي وفد البرلمان العربي خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين في الصين، من بينهم رئيس البرلمان ووزير الخارجية، وكذلك زيارة عدد من المؤسسات والجهات الصينية في مختلف المجالات.

البرلمان العربي العاصمة الصينية بكين جمهورية الصين الشعبية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

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