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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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له 35 طفرة| اكتشاف نوع جديد شديد التحور من كورونا.. على بعد كيلومترات من مصر

كوفيد-19
كوفيد-19

عبر مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، عن قلقه بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، تحمل اسم (بي.إيه.2.86)، والتي ظهرت في عدة دول من حول العالم. 

هذا التطور الجديد يجعلنا نتساءل عن تأثيره وتحدياته المحتملة.

 

 

تحور شديد وعدد طفرات مرتفع

وتبين أن هذا المتحور يُعتبر واحداً من سلالات أوميكرون، ويتسم بأكثر من 35 طفرة في جزء كبير من هيكل الفيروس. وهذا يعني تحولات متعددة قد تؤثر على سلوك الفيروس وانتقاله. 

يُذكر أن سلالة (إكس.بي.بي.1.5) كانت الأكثر انتشاراً في عام 2023.

 

انتشار ورصد

ولُوحظ وجود هذا المتحور لأول مرة في الدنمارك، ثم انتشر إلى دول أخرى مثل سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. 

والانتشار السريع يطرح تساؤلات عن سرعة انتقال هذا المتحور وقدرته على التأثير.

 

توقعات متباينة

وعلى الرغم من قلق العديد من الخبراء، إلا أن بعضهم يرى أن تأثير المتحور (بي.إيه.2.86) قد يكون أقل من الأنواع السابقة. 

ويعزو البعض ذلك إلى التحصين الناتج عن اللقاحات والإصابات السابقة التي قد تكون قد أثرت على تطور المناعة.

 

دعوة للتأهب والحذر

وتحث ماريا فان كيرخوفه، رئيسة المختصين الفنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، على ضرورة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات جديدة. وعلى الرغم من أن الأعداد الحالية قليلة، يجب أن نكون على استعداد للتعامل مع أي تحديات مستقبلية.

 

تحديات وأمل

وفي هذه المرحلة المتقدمة من الجائحة، يجب أن نبقى واعين لأي تطور جديد ونتعامل معه بحذر واحتياط. 

زتذكرنا ماريون كومبانس، العالمة الهولندية المختصة في الفيروسات، أننا نواجه تحديات جديدة وأن هذا يتطلب تعاوناً عالمياً واستعداداً للتكيف.

 

نحو المستقبل

ومع استمرار التجارب لقياس فعالية اللقاحات ضد (بي.إيه.2.86)، نتطلع إلى تحديد تأثيره وكيفية التصدي له. هذا التطور يذكرنا بأننا ما زلنا في رحلة معقدة مع الفيروس، ويدعونا للوحدة والحذر والأمل في الحد من تأثيره.

فيروس منظمة الصحة العالمية العالم المستقبل سويسرا الولايات المتحدة كوفيد-19

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