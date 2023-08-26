روسيا تؤكد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحل الدولتين

أكد سفير روسيا لدى فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، اليوم السبت، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية، ودعمها لحل الدولتين.

وخلال لقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، شدد بواتشيدزه على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة. وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

ووفقا لـ"وفا" فقد ضع الرجوب، السفير الروسي، في صورة آخر المستجدات السياسية، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واستعرض الرجوب، خلال اللقاء، الوضع السياسي الحالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية بحق الأرض والمقدسات، وتنكّرها لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.