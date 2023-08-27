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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مصادرة 4 أطنان ملح مجهولة المصدر..عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

صدى البلد

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، داخل مطحن لتعبئة الملح بدون ترخيص.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا  بتمكن حملة تموينية بطنطا، من ضبط 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

 تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

كما تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

مديرية التموين بالغربية ملح طعام الغش التدليس الغش والتدليس

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