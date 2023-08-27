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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالشيوخ: الدولة مستمرة في دعم الصناعات الثقيلة لتقليل فاتورة الاستيراد

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أمر في غاية الأهمية من أجل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

 

وتابع البلشي لـ صدى البلد أن هذه التوجيهات تأتي من منطلق أهمية هذه الصناعات ودورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

 

واستطرد عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الدولة للصناعات الثقيلة يكون عبر عدد من الأمور أبرزها توفير التمويل والإعفاءات الضريبية والمساعدة التقنية والتطويرية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات الثقيلة، مثل الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية، ناهيك عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صناعات الصناعات الثقيلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديد والصلب الإعفاءات الضريبية الإستيراد من الخارج أحمد البلشي

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