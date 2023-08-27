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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب علمي رياضة يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لأداء امتحان الديناميكا .

كما يتوافد أيضًا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لأداء امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)". 

ويتوافد أيضًا طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات  ، لأداء امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) ".

ويمر الآن جميع طلاب الثانوية العامة 2023 المتوافدون على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بإجراءات التفتيش المعتادة بالعصا الإلكترونية لضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب قبل بدء الامتحان .

حيث شدّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أنه يتمكن يوميًا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالات غش إلكتروني في  لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

 وبعد ضبط الطلاب الغشاشين ، يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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