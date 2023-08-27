عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان الديناميكا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة شعبة علمية رياضة في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)".

ويستمر زمن امتحان مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)" في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، لمدة ساعتين من 9 صباحا لـ 11 صباحا 

وبدأ منذ قليل أيضاً طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)"، كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) ".

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 قد انطلقت منذ يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع محافظات الجمهورية .

ومن المقرر أن يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 رسمياً يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 أغسطس 2023 

وقد سارت أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ السبت الماضي وحتى الآن، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الدور الثاني الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

عكس المتوقع.. خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

ترشيحاتنا

لقى مصرعه في حادث تدريب|من هو الطيار الأوكراني جويس الذي نعاه زيلينسكي؟

توأم أوي.. أسما شريف منير تظهر مع عمر كشمير بعد حلاقة شعرها

بسعر خرافي.. شاهد فستان غادة عبدالرازق بجلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

الأرصاد: طقس اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية وارتفاع نسبة الرطوبة.. فيديو

منذ وصول الرئيس السيسي.. الأهرام: عضوية مصر في بريكس نجاح للدبلوماسية الاقتصادية

1900 للجرام.. تطورات مفاجئة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ