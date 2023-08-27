بدء امتحان الديناميكا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة شعبة علمية رياضة في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)".

ويستمر زمن امتحان مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)" في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعتين من 9 صباحا لـ 11 صباحا

وبدأ منذ قليل أيضاً طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)"، كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) ".

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 قد انطلقت منذ يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع محافظات الجمهورية .

ومن المقرر أن يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 رسمياً يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 أغسطس 2023

وقد سارت أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ السبت الماضي وحتى الآن، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.