دعاء التخلص من الضيق وفك الكرب.. ردده بيقين وقت الحاجة وشاهد التغير

الحزن الشديد وتراكم الأحزان والهموم يسبب لك الضيق والهموم والكرب وقد يصل الى حد الإكتئاب، ومن ثم على المسلم أن يلجأ لله سبحانه وتعالى حتى يفرج همومه ويتعلم دعاء التخلص من الضيق الشديد وفك الكرب ، وهناك أشكال كثيرة جدا خاصة بالحزن والاكتئاب والتوتر وهناك ايضا درجات خاصة بالحزن فكلما زادت أعداد المشاكل وكلما كان الإنسان شخص كتوم غير قادر على إخراج ما بداخله من مشاعر ومن ثم عليك ب دعاء للتخلص من الضيق الشديد وفك الكرب حتى يهون الله عليه ما يأتيه من مصائب ويفرج همه ومن ثم نستعرض لكم

دعاء التخلص من الضيق الشديد وفك الكرب



اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، فقد أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحا، قالوا:” يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن “، رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، وقد ثبت فى صحيح البخاري وغيره أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يكثر من قول هذا الدعاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء في صحيح مسلم: أن عثمان بن أبي العاص، أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال:” يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني “.

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يدعو عند الكرب يقول:” لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم “.

دعاء الكرب والهم والحزن والضيق مكتوب



رب رحمتك أرجو وأطلب، فلا تتركني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي كل شأني لا إله إلا أنت يا جابر المكسور، اللهم أبدل كدري وحزني بضيقتي بالرضا والراحة والسلام.

اللهم إني أسألك سلاما ما بعده كدر، ورضا ما بعده سخط، وفرحا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكل ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلا و أيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: “أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم”.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: “كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث”. عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وبعضهم يزيد على صاحبه”.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا”.

دعاء تفريج الهموم وفك الكرب

أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم. اللهم أن ضرورتنا قد حَفت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله.

اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه. حسبي الله لما أهمّني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، و اقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

يا عزيز أعزني، ويا كافي اكفني، يا قوي قوني، ويا لطيف الطف بي في أموري كلها والطف بي فيما نزل.