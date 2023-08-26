أفضل دعاء يريح القلب ويهدي النفس.. ردده بيقين بين الأذان والإقامة

أفضل دعاء يريح القلب والنفس ويزيل الهم ..مع كثرة ضغوط الحياة اليومية تجد البعض يصيبه الهم والكرب وضيق النفس،و أكثر ما يكمن أن يؤرق الإنسان في حياته هو المرض النفسي والقلبي البعض لذلك على كل شخص يستشعر التعب النفسي والقلبي اللجوء الى الله بالدعاء ، حتى يفك الله كربه ويزيح همه ويبدل همومه فرج قريب فحل كل مشاكل الحياة هي الدعاء فالدعاء يرد القضاء ومن ثم يجب على كل مسلم معرفة “ أفضل دعاء يريح القلب والنفس ويزيل الهم ” وذلك حتى يردده إذا ضاق به الحال ومنثن نستعرض لكم أفضل دعاء يريح القلب والنفس ويزيل الهم

أفضل دعاء يريح القلب والنفس ويزيل الهم

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتغفر ذنبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت.

دعاء يريح القلب ويهدي النفس

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.

اللهم إرزقني الرضى وراحة البال، اللهم لاتكسر لي ظهرا ولاتصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا، اللهم لاتحني لي قامة ولا تكشف لي سترا ولاتفضح لي سرا.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما انتظره منك وانت خير المبشرين .

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي و وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

يارب لا تدع أمرا في صدري ٳلا وحللته لي ولا حلما سكن في قلبي طويلا ٳلا ويسرته لي.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، ولك الحمد من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا.

إلهنا أحلى العطايا في قلوبنا رجاؤك، وأعذب الكلام يا ربنا على ألسنتنا ثناؤك، ربنا ما أحمدك! وما أجودك! وما أرأفك! وما أعدلك! ربنا ما أجزل عطاءك! وأجل ثناءك

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت.

دعاء تفريج الكرب والهم

(اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي)، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحا.



(اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت).(لا إله إلا الله رب العرش العظيم الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم).



(اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن ، و العجز و الكسل ، و البخل و الجبن ، و ضلع الدين ، و غلبة الرجال)، (الله الله ربي لا أشرك به شيئا).



الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن أبي بن كعب قال، قلت: (يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك).