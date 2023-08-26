أفضل دعاء لتيسير الزواج بسرعة.. احرص عليه في قيام الليل وترقب المعجزة

أفضل دعاء لتيسير الزواج بسرعة.. الزواج هو مصدر السعادة والاستقرار للإنسان، فقد خلق الله سبحانه وتعالى النساء ليكونوا شقائق الرجال، فلا يمكن للرجل أن يعيش بدون المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تعيش بدون الرجل، قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا) [سورة النحل: 80]، والمعنى المراد من الآية الكريمة أنّ الاستقرار الحقيقي والسكينة لا يكون إلا بحياة زوجية قائمة على المودة والمحبة.

ودعا الإسلام إلى الزواج و التسهيل فيه، لكن للاسف نرى الآن في واقعنا أن الزواج أصبح من أصعب الأمور، وذلك لدخول بعض العادات والتقاليد التي تصعب من الزواج، وأدى ذلك إلى انتشار العنوسة في المجتمع العربي، ولذلك على كل امرأة معرفة أفضل دعاء لتيسير الزواج بسرعة، لأن الدعاء هو حل هذه المشكلة، ويجب علينا أن نسهل للشباب الزواج، ونجعله سهلا ممتنعا ومساعدة الدولة لشبابها من أجل الإسراع في الزواج.

ومن ثم نستعرض لكم أفضل دعاء لتيسير الزواج بسرعة البرق.

أفضل دعاء لتيسير الزواج بسرعة

قل اللهم إني اسألك يا عالم الخفيات ويا من السماء بقدرته مبنية يا من الأرض بعزته مدحية ويا من الشمس بنوره مضيئة ويا مقبلا علي كل نفس مؤمنة زكية ويا مسكن الرعب الخائفين وأهل التقيه ويا من حوائج الخلق بقدرته مقضية يا من نجيت سيدنا يوسف من رق العبودية ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا أن ترزقني الزوج الصالح نعم الزوج والسلوى ونعم الرفيق والمعين على طاعتك وعبادتك وصلى الله على محمد وآله وأعطني سؤالي إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أقسم عليك بلا إله إلا الله أن ترزقنا وتقضى حاجتنا يا الله.

اللهم بحق قولك (والله يرزق من يشاء بغير حساب، وبحق قولك (بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا، فإنما يقول له كن فيكون، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم وقولك: (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا’، ارزقني زوجا’ (زوجة) تقر به عيني وتقر بي عينه.

اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الشياطين، والجن، والريح، لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجا يخافك يا رب العالمين بحولك، وقوتك، وعزتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهم يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم.

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يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك التي وسعت كل شيء قدر لي الخير مع “فلان ابن فلانة” واجمعني به يا رب العالمين بالخير، واجعله لي زوجا صالحا واجعلني له زوجة صالحة.

يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحمين ادعوك وكلي رجاء وثقة بأن تستجيب لي دعائي وانت مجيب الدعاء أن ترزقني زوجا تقيا حسن الخلق والأخلاق، يخشى الله في ماله ونفسه وأهله إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي تجيب به دعاء الداعين أن تجبرني جبرا يتعجب له أهل السماء والأرض وأن تجمعني بزوج صالح يؤنس وحشتي ويخلصني من وحدتي يا رب العالمين.

يا الله اللهم إني أحب “فلان ابن فلانة” وأخشى معصيتك فاللهم اجمع بيني وبينه واكتب لي الخير في حياتي معه وفي زواجي منه.

اللهم إنك تعلم الغيب وحدك فاللهم أسألك أن تجمعني “بفلان ابن فلانة” ما دام في زواجنا خير لكلينا، وأن ترزقني خير منه وترزقه خير مني إن كان في زواجنا ما يتعسني أو يتعسه يا رب العالمين.

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الله إني أسألك بأسمائك وجميع صفاتك أن تغنني بحلالك عن حرامك بأن تقر عيني بزوج طيب القلب كريم الأخلاق يا رب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا’ مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما امل وأن تقنعني واهلي به (بها).

اللهم إني إستعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتي يغنيهم الله من فضله.

اللهم ارزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال أعفهم فرجا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقا، وأعظمهم بركة، وقدر لي ولدا طيبا، تجعل له خلقا صالحا في حياتي ومماتي.



دعاء للزواج بسرعة من شخص معين

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقض حاجتي، وآنس وحدتي، وفرج كربتي، واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فأنت بي بصيرا .

يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا، واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت على كل شيء قدير.يا من قلت للشيء كن فيكون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي (زوجا أو زوجة) يخافك يا رب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم.

اللهم إني أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا رب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجا صالحا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي وحصن فرجي، وطهر قلبي، اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم إني أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرا مما أستحق كزوج ومما آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا و الآخرة، أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى.

دعاء للعزباء للزواج بسرعة البرق

اللهم ازرقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك. اللهمّ زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصّابرين، اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين النّاس كبيرًا، اللهمّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين، يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ ارزقني الزّوجة الصّالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا وأعظمهم بركة، وقدّر لي ولدًا طيّبًا تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهمّ زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا ربّ العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ إنّي أسألك باسمك العليم إنّك عالمٌ بحالي، فبرحمتك يا رب يا رب يا رب زوّجني برجلٍ صالح يستر عليّ، ويكون قرّة عينٍ لي وأكون قرّة عينٍ له.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته أن تزوّجني يا رب يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين.

