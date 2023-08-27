ناقد رياضي: أتمنى تواجد لاعبي الأهلي في معسكر المنتخب

قال الناقد الرياضي طارق الأدور إن استدعاء لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني الخاص بمباراتي إثيوبيا ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، وكذلك مواجهة تونس الودية، لا يؤثر على اللاعبين قبل مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وقال الأدور في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "أتمنى تواجد لاعبي النادي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وتونس، خاصةَ أن هناك فارق توقيت بين مواجهة إثيوبيا ولقاء المارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك 7 أيام بين المباراتين، وهي مدة كافية لإراحة اللاعبين".

وأضاف: “الأهلي قادر على تجاوز عقبة اتحاد العاصمة الجزائري والتتويج بالسوبر الإفريقي، والفريق الجزائري في المتناول، كما أن المارد الأحمر أفضل فنياً”.