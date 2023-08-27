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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد آخر مباراة لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد الانتقال لـ اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف التقارير الإعلامية السعودية عن آخر مباراة لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر مع فريق ليفربول الإنجليزي قبل الانتقال إلي فريق اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب برنامج الديوانية المذاع عبر قناة الرياضية السعودية فإن محمد صلاح سيخوض اليوم آخر مبارياته مع فريق ليفربول قبل الانتقال رسميًا لفريق اتحاد جدة السعودي.

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ويتجه محمد صلاح إلي دبي بالإمارات للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام الاتفاق مع فريق اتحاد جدة السعودي.

ويلعب محمد صلاح اليوم مع فريق ليفربول أمام نيوكاسيل في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق اتحاد جدة في ضم محمد صلاح بعد مفاوضات دامت طويلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري في إطار سعي الدوري السعودي لعمل تعاقدات مع لاعبين مميزين عالميا.

جدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة نجح في ضم كلا من فابينهو وجوتا وكريم بنزيما وكانتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

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