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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأخيرة لـ محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفا على منافسه نيوكاسيل اليوم بملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1 English.


وكشفت التقارير الإعلامية السعودية عن أنها آخر مباراة لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر مع فريق ليفربول الإنجليزي قبل الانتقال إلي فريق اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أخر مباراة لـ محمد صلاح

وبحسب برنامج الديوانية المذاع عبر قناة الرياضية السعودية فإن محمد صلاح سيخوض اليوم آخر مبارياته مع فريق ليفربول قبل الانتقال رسميًا لفريق اتحاد جدة السعودي.

ويتجه محمد صلاح إلي دبي بالإمارات للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام الاتفاق مع فريق اتحاد جدة السعودي.

ويلعب محمد صلاح اليوم مع فريق ليفربول أمام نيوكاسيل في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق اتحاد جدة في ضم محمد صلاح بعد مفاوضات دامت طويلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري في إطار سعي الدوري السعودي لعمل تعاقدات مع لاعبين مميزين عالميا.

جدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة نجح في ضم كلا من فابينهو وجوتا وكريم بنزيما وكانتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي فريق ليفربول نيوكاسيل

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