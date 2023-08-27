كيف تتخطي إعلانات يوتيوب YouTube المزعجة؟

الإعلانات المتدفقة على موقع يوتيوب YouTube أمر لا مفر منه، ومع وجود 2.1 مليار مستخدم نشط شهريا في جميع أنحاء العالم، يعد YouTube أحد أكثر مواقع مشاهدة الفيديو المجانية، حتى يتم عرض الإعلان الرابع على التوالي وتبدأ في نسيان الخطوة الأخيرة في تعليمات الاستخدام عند تعطيل الإعلانات لأحد البرامج التعليمية التي تشاهدها.



وللتخلص من إعلانات يوتيوب المزعجة التي تظهر على مقطع الفيديو قبل تشغيله، يمكنك إتباع إحدى الطريقة التالية:





الطريقة الأولى: قم بتثبيت مانع الإعلانات:



يسمح متصفح جوجل كروم Google Chrome بتثبيت امتداد Adblock for YouTube، والذي يقوم بمنع الإعلانات المزعجة التي تظهر أثناء أو قبل تشغيل مقطع الفيديو على موقع يوتيوب على أجهزة سطح المكتب.

افتح متصفح كروم، ثم اذهب إلى متجر سوق كروم ثم انقر فوق "تثبيت"، قم بإعادة تشغيل المتصفح وافتح موقع يوتيوب مرة أخرى، وسيقوم الامتداد الذي قمت بتثبيته بمنع الإعلانات المزعجة.

يعمل هذا الامتداد على أجهزة سطح مكتب متعددة، بالإضافة إلى إصدارات متصفح كروم على أجهزة أندرويد وآيفون.

الطريقة الثانية: جرب الإصدارات المعدلة من يوتيوب:

هناك عدد قليل من البرامج التي توفر صورة تقريبية لواجهة بث الفيديو أو ما يعرف بالإصدارات المعدلة من يوتيوب، يعمل العديد منها على أجهزة أندرويد وهي تقدم تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات تمام، بالإضافة إلى مراكز البث التي تستخدم شكلا مختلفا من نظام التشغيل أندرويد، مثل Amazon Fire، كل ما عليك فعله هو أن تكون قادرا على تحميل التطبيقات، الجانب الإيجابي لهذه التطبيقات هو أنها تزيل الإعلانات.

قم بتثبيت برامج مثل SmartTubeNext، أو NewPipe، أو SkyTube، لتشغيل الإصدارات المعدلة من يوتيوب.

الطريقة الثالثة: استخدم تطبيقات حظر الإعلانات:



- تطبيق LibreTube: يأتي هذا التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة تشبة إلى حد ما واجهة موقع يوتيوب، وهو يقدم لك مجموعة من المميزات التي يبحث عنها أي مستخدم، من بينها مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات مزعجة وبدون إعلانات منبثقة، إلى جانب ميزة بارزة يفتقر إليها يوتيوب وهي تشغيل الفيديوهات في الخلفية.

- تطبيق Pure Tube: باستخدام هذا التطبيق يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات مزعجة، كما يوفر لك إمكانية تسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك من أجل عرض فيديوهات القنوات المشترك بها، كما أنه يعرض لك الفيديوهات الشائعة في بلدك.