منها تحسين عملية نتائج البحث.. يوتيوب بـ 5 مزايا جديدة

تجري إدارة منصة يوتيوب YouTube للفيديوهات والبودكاست عدة تحديثات على خدمتها، ستلاحظ عدة تحسينات، منها إضافة زرين جديدين يسمحان للمستخدمين بالتخطي للأمام أو للخلف أثناء مشاهدة مقطع فيديو.

وفقا لتقرير موقع gizchina تتضمن التغييرات الأخرى تقديم دعم الوضع المظلم عند البحث عن كلمة مفتاحية، بالإضافة إلى تمكين معدل بت أعلى (1080 بكسل مع اشتراك في خدمة بريميوم) وذلك مع مجموعة أوسع من الأجهزة والمناطق.

يوتيوب

تقوم الشركة حاليًا بطرح التحديثات على موقع YouTube.com على شبكة الويب وتطبيق YouTube مع كلا من متصفحي مايكروسوفت Microsoft Edge وجوجل كروم Chrome ومع نظامي التشغيل Windows 10 و 11. في لقطة الشاشة ، يمكنك رؤية زرين جديدين ، بعنوان "رجوع" back و " إلى الأمام" forward تتيح هذه الأزرار للمستخدمين التخطي للأمام أو للخلف بمقدار 10 ثوانٍ أثناء مشاهدة مقطع فيديو.

يوتيوب

يوفر تضمين زري الرجوع إلى الأمام والأمام للمستخدمين طريقة سهلة لتخطي المشاهد التي لا تريدها داخل الفيديو مما يمنحك مزيدًا من التحكم في تشغيل الفيديو. تثبت هذه الميزة أنها مفيدة بشكل خاص عندما تريد إعادة مشاهدة أو إعادة زيارة أقسام معينة من الفيديو.

يمكنك في الوقت الحالي استخدام مفاتيح الأسهم في لوحة المفاتيح للتقديم السريع أو إرجاع مقاطع الفيديو بمقدار خمس ثوانٍ فقط، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تستخدم تابلت أو هاتف يعمل باللمس أيا كان نوعه، فلديك خيار النقر المزدوج على الجانب الأيسر أو الأيمن من الفيديو للتخطي للخلف أو للأمام.

قامت Google مؤخرًا بتنفيذ تحديث آخر خاص بخوادمها يؤثر على النتائج المعروضة مع استخدام مربع البحث، لتكون الخيارات أكثر صلة بما يبحث عنه المستخدم، وموافقة لاهتماماته فعلا الأمر ببساطة يعني تحسين جودة البحث لتحصل على نتائج أفضل مع تفعيل الوضع الليلي أو المظلم أيضا كخيار متاح.