عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها تحسين عملية نتائج البحث.. يوتيوب بـ 5 مزايا جديدة

يوتيوب
يوتيوب

تجري إدارة منصة يوتيوب  YouTube للفيديوهات والبودكاست عدة تحديثات على خدمتها، ستلاحظ عدة تحسينات، منها إضافة زرين جديدين يسمحان للمستخدمين بالتخطي للأمام أو للخلف أثناء مشاهدة مقطع فيديو. 

وفقا لتقرير موقع gizchina  تتضمن التغييرات الأخرى تقديم دعم الوضع المظلم عند البحث عن كلمة مفتاحية، بالإضافة إلى تمكين معدل بت أعلى (1080 بكسل مع اشتراك في خدمة بريميوم) وذلك مع مجموعة أوسع من الأجهزة والمناطق.

يوتيوب 

تقوم الشركة حاليًا بطرح التحديثات على موقع YouTube.com على شبكة الويب وتطبيق YouTube  مع كلا من متصفحي مايكروسوفت Microsoft Edge وجوجل كروم Chrome ومع نظامي التشغيل Windows 10 و 11. في لقطة الشاشة ، يمكنك رؤية زرين جديدين ، بعنوان "رجوع" back و " إلى الأمام" forward تتيح هذه الأزرار للمستخدمين التخطي للأمام أو للخلف بمقدار 10 ثوانٍ أثناء مشاهدة مقطع فيديو.

يوتيوب 

يوفر تضمين زري الرجوع إلى الأمام والأمام للمستخدمين طريقة سهلة لتخطي المشاهد التي لا تريدها داخل الفيديو مما يمنحك مزيدًا من التحكم في تشغيل الفيديو. تثبت هذه الميزة أنها مفيدة بشكل خاص عندما تريد إعادة مشاهدة أو إعادة زيارة أقسام معينة من الفيديو.

بعد أسبوعين من طرحها .. أغنية تامر حسني "هرمون السعادة" تتصدر تريند يوتيوب

أخبار الفن: غياب نيللي كريم عن أفيش فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان .. رامي صبري يرد على تسبب عمرو مصطفى في حذف يوتيوب لأغنية يمكن خير

يمكنك في الوقت الحالي استخدام مفاتيح الأسهم في لوحة المفاتيح للتقديم السريع أو إرجاع مقاطع الفيديو بمقدار خمس ثوانٍ فقط، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تستخدم تابلت أو هاتف يعمل باللمس أيا كان نوعه، فلديك خيار النقر المزدوج على الجانب الأيسر أو الأيمن من الفيديو للتخطي للخلف أو للأمام.

قامت  Google  مؤخرًا بتنفيذ تحديث آخر خاص بخوادمها يؤثر على النتائج المعروضة مع استخدام مربع البحث، لتكون الخيارات أكثر صلة بما يبحث عنه المستخدم، وموافقة لاهتماماته فعلا الأمر ببساطة يعني تحسين جودة البحث لتحصل على نتائج أفضل مع تفعيل الوضع الليلي أو المظلم أيضا كخيار متاح.

يوتيوب YouTube البودكاست كروم Chrome جوجل مايكروسوفت Microsoft Windows

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

فيفو تطرح رسميا هاتف Y27 5G متوسط المدى

لطلبة الجامعات والمدارس .. موبايل هونر X6a بمعالج "كوالكوم"

بتصميم "بريميوم".. أوبو تطلق رسميا هاتف فئة متوسطة طراز A78

تحديث جديد من "ميتا"..  11 خاصية جديدة في Threads قريبًا

بيانات 2 مليون مستخدم في خطر.. احذف هذه التطبيقات فورا

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

إمكانيات ممتازة .. كل ما تريد معرفته عن هاتف Vivo V29 Pro

أقوى من سامسونج.. اعرف مواصفات موبايل نوكيا Turbo Pro الجديد

ترشيحاتنا

عاصمة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم.. تعرف عليها

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الناتو يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ