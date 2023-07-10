عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس تحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ألف روح

بلقيس
بلقيس

تمكنت بلقيس من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة .  

حيث حققت بلقيس من خلال أغنيه الف روح ، 2 ميلون مشاهدة منذ ان طرحتها علي قناتها الرسمية علي موقع يوتيوب قبل ثلاثه أيام. 

 

وكانت قد طرحت الفنانة بلقيس فتحي، منذ قليل أجدد أغنياتها باللهجة المصرية "ألف روح" على منصات السوشيال ميديا.

وهي الأغنيه التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان ومن توزيع سليمان دميان واخرج الأغنية إيلى فهد، بلقيس قررت أن تحتفل مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها لأغنية جديدة باللهجه المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيراً.

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

فنان معتزل يكشف سرا عن عادل إمام من أمام الكعبة

وكتبت بلقيس عن الأغنية على حسابها بموقع انستجرام: مؤخراً ألف روح خرجت للنور عمل إشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم.
 

كشفت الفنانة بلقيس فتحى عن أصعب مشهد أثناء تصوير كليب أغنيتها الأخيرة “عرفتوه” والتى طرحته منذ ايام قليلة عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

وقالت بلقيس فتحى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد نشرها فيديو من كواليس كليبها الأخير: “كواليس تصوير كليب عرفتوه وهذا مشهد الخروج من البئر كان أصعب مشهد.. الاغنية حاليا تخطت المليون الاولى وفي صعود سريع في الترند العالمي”. 

 

بلقيس أحمد حسن راؤول الجمهور المصري الفنانة بلقيس الفنانة بلقيس فتحي موسم الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

كارثة مقبلة.. الأعلى للإعلام يحذر من هذا الأمر بالذكاء الاصطناعي

بعد إمام عاشور.. 4 عوامل تفسد مخطط الأهلي لخطف فتوح الزمالك

ب100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائق فى بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الاسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ