بلقيس تحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ألف روح

تمكنت بلقيس من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة .

حيث حققت بلقيس من خلال أغنيه الف روح ، 2 ميلون مشاهدة منذ ان طرحتها علي قناتها الرسمية علي موقع يوتيوب قبل ثلاثه أيام.

وكانت قد طرحت الفنانة بلقيس فتحي، منذ قليل أجدد أغنياتها باللهجة المصرية "ألف روح" على منصات السوشيال ميديا.

وهي الأغنيه التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان ومن توزيع سليمان دميان واخرج الأغنية إيلى فهد، بلقيس قررت أن تحتفل مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها لأغنية جديدة باللهجه المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيراً.

وكتبت بلقيس عن الأغنية على حسابها بموقع انستجرام: مؤخراً ألف روح خرجت للنور عمل إشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم.



كشفت الفنانة بلقيس فتحى عن أصعب مشهد أثناء تصوير كليب أغنيتها الأخيرة “عرفتوه” والتى طرحته منذ ايام قليلة عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

وقالت بلقيس فتحى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد نشرها فيديو من كواليس كليبها الأخير: “كواليس تصوير كليب عرفتوه وهذا مشهد الخروج من البئر كان أصعب مشهد.. الاغنية حاليا تخطت المليون الاولى وفي صعود سريع في الترند العالمي”.