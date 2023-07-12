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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: غياب نيللي كريم عن أفيش فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان .. محاربة النجاح مش الحل.. رامي صبرى يرد على غلق أغنية يمكن خير

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

غياب نيللي كريم عن أفيش فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي لفيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائي.

وتصدر البوستر الفنان محمد رمضان والطفل منذر مهران.

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.
تعرض الفنانة شاهيناز لـ حادث سير .. صور

كشفت المطربة شاهينازعنتعرضها لحادث سير ، حيث نشرت مجموعة من الصور لسيارتها .

وعلقت شاهيناز على الصور:" قدر الله وما شاء فعل .. الحمدلله".

محاربة النجاح مش الحل.. رامي صبرى يرد على غلق أغنية "يمكن خير

رد الفنان رامى صبرى على غلق عمرو مصطفى لأغنيته "يمكن خير”.

وكتب رامى صبرى على حسابه بتطبيق انستجرام:"بالدليل يمكن خير لحن رامي صبري اي حد يقدر يوقف أي أغنية يوتيوب لحد لما يوتيوب يتأكد انها ملك صاحب الأغنية. بس ردينا بالقيديو علشان كمان الجمهور يعرف ويتاكد اننا مابناخدش لحن مش بتاعنا ونكتب عليه اسمنا..محاربه النجاح مش الحل".

الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان الفنان رامي صبري الفنانة نيللي كريم الفنانة شاهيناز

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