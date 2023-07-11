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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"العدل جروب" تطرح البوستر الدعائي لفيلم "ع الزيرو"

صدى البلد

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي لفيلم "ع الزيرو" استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائي.

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

وأطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.

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وحددت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيزو الذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، اواخر شهر يوليو موعدا لطرحه فى السينمات.

كانت "العدل جروب" قد أصدرت بيانا بشأن موعد عرض فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء في البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

أبطال فيلم ع الزيرو 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل. 

العرض السينمائية النجم محمد رمضان النجمة نيللي كريم خالد الصاوي چومانا مراد جومانا مراد

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