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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كما انفرد صدى البلد.. موعد طرح فيلم أولاد حريم كريم في السينمات

فيلم أولاد حريم كريم
فيلم أولاد حريم كريم

حددت الشركة المنتجة لفيلم أولاد حريم كريم موعد طرحه في دور العرض المصرية والعربية ، حيث من المقرر أن ينافس في الموسم الصيفي الحالي . 

العمل من المقرر أن يتم طرحه يوم 23 أغسطس القادم في السينمات المصرية ، وهو الموعد الذي انفرد بنشره موقع صدي البلد منذ ما يقرب من شهر. 

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

أغسطس المقبل موعد مبدئي لطرح أولاد حريم كريم

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فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

العمل من المقرر أن تدور أحداثه حول التباين الملحوظ بين تفكير الأجيال، وعلاقة الآباء بالأبناء . 

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، ، ريهام عبد الغفور ، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

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