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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

انتصار
انتصار

على مدار الساعات الماضية، أثارت الفنانة انتصار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن دور الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل راجل وست ستات. 

شهدت الحلقة الأولى من برنامج من غير نفسنة، والذي تقوم بتقديمه الفنانة انتصار إضافة إلى كل من بدرية طلبة ونوليا، فقرة تم فيها استضافة الإعلامي خالد الغندور، وخلال الفقرة قالت احدى مقدمات البرنامج نوليا إنها كان من المقرر أن تقوم بأداء الدور الذي لعبته لقاء الخميسي في مسلسل راجل وست ستات. 

لترد عليها انتصار قائلة : اسكتي هتعملي مشاكل ، أصلها معتزة بيه لانها معملتش غيره. 

أحدث أعمال انتصار مسلسل ضرب نار ، والذي عرض خلال شهر رمضان 2023. 

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مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى ؛ وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

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