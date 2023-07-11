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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. بوستر فيلم نابليون وهذا موعد طرحه

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Napoleon “ نابليون ” البوستر الرسمي للعمل، والذي يقوم ببطولته الفنان العالمي خواكين فينيكس  ، والذي سبق وأن قدم فيلم “الجوكر ”.

وظهر خواكين فينيكس علي بوستر فيلم نابليون منفردا ، حيث سيتم طرح العمل خلال شهر نوفمبر القادم . 

 

Napoleon

حصل فيلم نابليون للمخرج ريدلي سكوت، على تنصيف R بسبب محتواه، الذي يتضمن مشاهد دموية عنيفة، بجانب عدد من المشاهد الإباحية.

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فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة الممثل خواكين فينيكس، الذي يجسد دور نابليون بونابرت، والممثلة فانيسا كيربي، التي تلعب شخصية إمبريس جوزفين، بالمشاركة مع كلا من جودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 23 نوفمبر ٢٠٢٣.

 

 

ويجسد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، والذي يدور حول القائد الفرنسي الشهير، وهو من إخراج ريدلي سكوت.


يذكر أن تعتبر قصة حب نابليون بونابرت وجوزفين دي بوهارنيه من أشهر قصص الحب في التاريخ الحديث، لكن ما تم التركيز عليه في هذه القصة قصص خيانته لها، لكن فيلم بريطاني جديد سيقلب موازين هذه المعادلة.


لكن فيلم وثائقي جديد تعتزم القناة الثانية بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي 2" أن جوزفين كانت تخونه مع عشاق أخرى أقل شأنا.
وقام المؤرخ أندرو روبرتس بكتابة ثلاث حلقات، بعد أن درس الخطابات المتبادلة بين الزوجين، والذي يرى أن جوزفين ضاقت بمراهقة نابليون العاطفية، وهو ما دفعها للارتماء في أحضان رجال آخرين.


وأشار إلى أن هناك اتهامات لنابليون بأنه وحش ومصاب بجنون العظمة، لكن قراءة خطاباته إلى زوجته تثبت العكس.
وتابع أنه لم تكن توجد ثقة، بل إنه كان مراهقا يكتب خطابات 3 مرات يوميا، ويفقد أعصابه لعدم ثقته في حب جوزفين وإخلاصها له، وإذا ما كانت تراه جذابا، وأنه كان يحبها مثل كلب أليف.

 

Napoleon فيلم نابليون فيلم باربي نابليون بونابرت جائزة الأوسكار خواكين فينيكس

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