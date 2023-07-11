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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح فيلم باربي في السينمات المصرية

باربي
باربي

كشفت الشركة المنتجة لفيلم باربي عن موعد عرضه في  السينمات المصرية ، حيث من المقرر ان يطرح قبل موعد عرضه في السينمات الأمريكية بيومين . 

ومن المقرر ان يعرض الفيلم في دور العرض المصرية يوم 19 من الشهر الجاري علي ان يتم عرضه يوم 22 في السينمات الأمريكية . 

فيلم باربي هو فيلم كوميدي رومانسي ينتجه استوديو "وارنر براذرز"، ويقوم ببطولته الممثلة الأسترالية "مارغوت روبي" والممثل الكندي "رايان جوسلينج". الفيلم مستوحى من دمية باربي الشهيرة التي تنتجها شركة ماتيل، ويحكي قصة باربي التي تطرد من عالم الدمى لعدم كمالها، وتنتقل إلى عالم البشر حيث تعيش مغامرات مختلفة وتقع في حب كين.

 

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الفيلم من إخراج جي جي أبرامز وكتابة آدم ماكاي، وكان من المقرر أن يعرض في دور السينما في 21 يوليو 2023.

تم منع عرض الفيلم في فيتنام بسبب مشهد يظهر خريطة لبحر الصين الجنوبي تتضمن خط الفواصل التسعة الذي تستخدمه الصين لإثبات مطالبها الإقليمية في المنطقة.

وتعارض فيتنام ودول أخرى مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان هذه المطالب، وتحتج على تواجد الصين العسكري والاقتصادي في المياه المتنازع عليها. ووفقا للإعلام الحكومي الفيتنامي، اعتبر المشهد “صورة مسيئة” لسيادة فيتنام وأمنها القومي، وطالب بإزالته أو تغييره قبل عرض الفيلم.

 

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