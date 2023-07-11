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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بيانات 2 مليون مستخدم في خطر.. احذف هذه التطبيقات فورا

جوجل
جوجل

نبهت شركة الأمن السيبراني Pradeo إدارة "جوجل" Google ومتجرها "جوجل  بلاي ستور" أنها اكتشفت أن تطبيقات File Recovery & Data Recovery و File Manager الموجودين في متجر تطبيقات جوجل في أصلهما برامج تجسس على المستخدمين والهدف منهما هو سرقة بيانات العملاء.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية أكثر من 1.5 مليون من مستخدمي أجهزة  الأندرويد سواء هواتف نقالة أو تابلت معرضون لخطر سرقة بياناتهم من قبل المتسللين الصينيين خاصة وأن هذه البرامج صينية الأصل.

برامج تجسس

وحثت شركة الأمن  أي شخص لديه تطبيقات File Recovery & Data Recovery و File Manager على أجهزتهم حذفهما فورا بطريقة يدوية ، حيث يقومان بسرقة كل المعلومات الشخصية، ومنها قوائم جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والموقع الجغرافي للمستخدم في الوقت الفعلي.

وكشفت شركة Pradeo أيضًا أن التطبيقين يخفيان أيقوناتهما من الشاشة الرئيسية ، مما يجعل العثور عليها وإزالتها أكثر صعوبة.

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آخر تحديث طرح للتطبيقين كان في نهاية يونيو الماضي، ومن خلاله أساء أيضًا إلى أذونات الوصول التي يوافق عليها المستخدم أثناء تنزيل وتثبيت التطبيق والتي من خلالها يحدد مدى قدرة التطبيق الوصول إلى بياناته الشخصية ومنها الصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو وغيرها ولكن مع هذه التطبيقات التجسسية، انتهكت سياسة الأذونات المسموح بها.

برامج تجسس

وجدت Pradeo أن التطبيقات يمكنها الدخول على بيانات حسابات البريد الإلكتروني وحسابات منصات التواصل الاجتماعي والاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالمستخدم وحتى الشات الخاص به وتلك المخزنة على الجهاز.

لإلغاء تثبيت التطبيقات الضارة، يحتاج المستخدمون إلى فتح الإعدادات ثم تحديد التطبيقات من خلال القائمة الكاملة للتطبيقات التي تعمل على الجهاز ومن ثم اختيار حذفها.

التطبيقات بلاي ستور جوجل بلاي جوجل Google Pradeo الأندرويد

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