عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتسافر كتير.. جوجل أضافت ميزة جديدة لـ تطبيق Calendar

تقويم جوجل
تقويم جوجل

تستمر شركة "جوجل" في إضافة المزايا الجديدة إلى كل تطبيقاتها والهدف هو توفير تجربة مستخدم سلسلة وتلبي كافة الاحتياجات ومن ضمن التطبيقات التي أخذت جانبا كبيرا من التطور خلال الآونة الأخيرة هو تطبيق تقويم  جوجل  Calendar.

ويتطور تقويم Google باستمرار لتلبية احتياجات أكبر قدر ممكن من المستخدمين ، في عام 2021 قامت الشركة بتحديث ثوري للتطبيق من خلال إتاحة عرض وتحديد موقع عمل المستخدم مباشرةً في تقويم Google ، مما يوفر سياقًا أفضل للتعاون والتخطيط. 

تقويم جوجل

الآن ، تخطو  Google  خطوة إلى أخرى إلى الأمام على مسار التخصيص من خلال السماح للمستخدمين بتعيين مواقع عملهم في أجزاء محددة من اليوم ، مما يمكنهم من عكس مدى توفرهم بدقة بناءً على موقعهم الفعلي على مدار اليوم.

تقويم جوجل

سيتم تفعيل التحديث اعتبارًا من 14 يوليو الجاري ويأتي هذا التحديث مع تزايد الحاجة إلى مثل هذا النوع من تحديد الموقع الجغرافي خاصة مع انتشار بيئات العمل المختلطة بعد جائحة كوفيد 19، حيث يعمل الموظفون لبعض الوقت من المنزل أو المكاتب أو مزيج بين الاثنين، من خلال السماح للمستخدمين بتحديد موقع عملهم على مدار ساعات اليوم، يمكّنهم تقويم Google من إدارة جداولهم بفاعلية مع تحسين إنتاجيتهم.

تقويم جوجل

في سياق متصل، بالنسبة لأولئك الذين لديهم وصول مفوض إلى تقويم Google لشخص آخر، يسمح التحديث الجديد بالتحرير الكامل لمواقع العمل طوال اليوم أو لأجزاء معينة من اليوم وهي ميزة مهمة بشكل خاص للأفراد مثل المساعدين التنفيذيين الذين يديرون تقاويم متعددة.

بشرى لأصحاب أجهزة بكسل.. جوجل تطلق تحديث أندرويد 13

12 مؤثر جديد.. اكتشف إمكانيات تطبيق "صور جوجل" لمقاطع الفيديو

يسمح التحديث الجديد في تطبيق تقويم جوجل بتحديد الإطارات الزمنية التي ستكون خلالها في مكان معين، وهو أمر غاية في الأهمية إذا كنت كثير السفر أو الانتقالات لسبب أو لآخر، أو إذا كنت تعمل مع فرق عمل مختلفة موجودة في مبان مختلفة في نفس المجمع. يمكن للمسافرين باستمرار أن يجدوا هذه الميزة مفيدة ، لأنها تجعل من السهل على الزملاء معرفة الوقت المتاح للتفاعلات الشخصية.

جوجل Google calendar تقويم جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

موضوعات متعلقة

سامسونج تطلق هاتف جالاكسي M34 5G في الهند رسميا

خصم 34% على موبايل سامسونج Galaxy A04 ثنائي الشريحة

أرخص موبايل سامسونج في مصر.. اعرف السعر والمواصفات

أرخص هاتف أوبو في مصر .. اعرف مواصفاته وسعره

12 مؤثر جديد.. اكتشف إمكانيات تطبيق "صور جوجل" لمقاطع الفيديو

أقوى معالج في العالم.. إطلاق هاتف الألعاب Red Magic 8S Pro

يغير قواعد اللعبة.. آيفون 15 ببطارية أكبر ووزن أخف

منافس iPhone15 .. هاتف شاومي 14 بأقوى معالج كوالكوم على الإطلاق

ترشيحاتنا

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

حرق جثث وتطهير عرقي.. تقرير يكشف جرائم القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ