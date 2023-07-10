لو بتسافر كتير.. جوجل أضافت ميزة جديدة لـ تطبيق Calendar

تستمر شركة "جوجل" في إضافة المزايا الجديدة إلى كل تطبيقاتها والهدف هو توفير تجربة مستخدم سلسلة وتلبي كافة الاحتياجات ومن ضمن التطبيقات التي أخذت جانبا كبيرا من التطور خلال الآونة الأخيرة هو تطبيق تقويم جوجل Calendar.

ويتطور تقويم Google باستمرار لتلبية احتياجات أكبر قدر ممكن من المستخدمين ، في عام 2021 قامت الشركة بتحديث ثوري للتطبيق من خلال إتاحة عرض وتحديد موقع عمل المستخدم مباشرةً في تقويم Google ، مما يوفر سياقًا أفضل للتعاون والتخطيط.

تقويم جوجل

الآن ، تخطو Google خطوة إلى أخرى إلى الأمام على مسار التخصيص من خلال السماح للمستخدمين بتعيين مواقع عملهم في أجزاء محددة من اليوم ، مما يمكنهم من عكس مدى توفرهم بدقة بناءً على موقعهم الفعلي على مدار اليوم.

تقويم جوجل

سيتم تفعيل التحديث اعتبارًا من 14 يوليو الجاري ويأتي هذا التحديث مع تزايد الحاجة إلى مثل هذا النوع من تحديد الموقع الجغرافي خاصة مع انتشار بيئات العمل المختلطة بعد جائحة كوفيد 19، حيث يعمل الموظفون لبعض الوقت من المنزل أو المكاتب أو مزيج بين الاثنين، من خلال السماح للمستخدمين بتحديد موقع عملهم على مدار ساعات اليوم، يمكّنهم تقويم Google من إدارة جداولهم بفاعلية مع تحسين إنتاجيتهم.

تقويم جوجل

في سياق متصل، بالنسبة لأولئك الذين لديهم وصول مفوض إلى تقويم Google لشخص آخر، يسمح التحديث الجديد بالتحرير الكامل لمواقع العمل طوال اليوم أو لأجزاء معينة من اليوم وهي ميزة مهمة بشكل خاص للأفراد مثل المساعدين التنفيذيين الذين يديرون تقاويم متعددة.

يسمح التحديث الجديد في تطبيق تقويم جوجل بتحديد الإطارات الزمنية التي ستكون خلالها في مكان معين، وهو أمر غاية في الأهمية إذا كنت كثير السفر أو الانتقالات لسبب أو لآخر، أو إذا كنت تعمل مع فرق عمل مختلفة موجودة في مبان مختلفة في نفس المجمع. يمكن للمسافرين باستمرار أن يجدوا هذه الميزة مفيدة ، لأنها تجعل من السهل على الزملاء معرفة الوقت المتاح للتفاعلات الشخصية.