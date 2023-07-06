12 مؤثر جديد.. اكتشف إمكانيات تطبيق "صور جوجل" لمقاطع الفيديو

تستمر شركة "جوجل" في تطوير وتحسين تطبيقاتها المختلفة وتركز حاليا على تطبيق "صور جوجل"، وهو التطبيق الأساسي الذي يعمل مع الجاليري ، وقامت بالفعل بإضافة ميزة تعديل الفيديوهات من خلال المؤثرات.

ووفقا لتقرير موقع androidpolice تلقى تطبيق "صور جوجل" مؤخرًا وظيفة الاستيراد وإعادة الترتيب و الآن ، أضاف المطورون تأثيرات الفيديو وعناصر تحكم الوسائط الدقيقة ، ليكون بذلك التحديث أكث من مجرد أداة تنظيم وتعديل الصور، وليدخل التطبيق حيزا مختلفا أكثر شمولاً لمستخدمي Android.

صور جوجل

تلقى تطبيق صور Google ميزة جديدة ضمن مجموعة تحرير الفيديو الخاصة به والتي تتيح للعملاء إضافة مجموعة من المؤثرات الخاصة special effects على مقاطع الفيديو ويمكن العثور على جميع الخيارات الجديدة في علامة تبويب تأثيرات جديدة في واجهة التحرير Edit. بمجرد اختيار علامة تبويب التأثيرات effects، يقوم التطبيق بتنزيلها.

وأضافت إداة "جوجل" 12 تأثيرًا مختلفا لمجموعة من حالات الاستخدام المختلفة ، مثل Dust Max و Black and White Film و Light Leak والمزيد، من خلالها تعطي جاذبية أكثر على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

وعلاوة على ما سبق، جعلت Google عناصر التحكم في تشغيل الفيديو أسهل في الاستخدام. بدلاً من وجود أزرار التشغيل والإيقاف المؤقت فقط، أصبح هناك الآن أزرار للتخطي للأمام وللخلف.

وهناك أيضا تحديث على قائمة الملف الشخصي Profile. قامت Google بإزالة نمط الصندوق العائم القديم ,أصبح حاليا الملف الشخصي في وضع عرض ملء الشاشة الذي يظهر عند تنشيط قائمة ملف التعريف. وهو ليس موجودًا فقط في صور Google - بل التغيير متاح أيضًا في تطبيقات Google الأخرى.