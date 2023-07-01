تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

دأب الاتحاد الأوروبي على صياغة اللوائح التي تحمي خصوصية البيانات، وإعلاء الحقوق الفردية وإعطائها أولوية، ويعد القانون العام لحماية البيانات (GDPR) مع قانون البيانات الأوروبي- الذي هو قاب قوسين أو أدنى من تفعيله- دليلا على هذه الجهود، والهدف من كل هذه القوانين المنظمة والحاكمة؛ هو الشفافية، والتحكم الآمن، والوصول المحسن إلى بيانات المستخدم.

وتتطلب هذه التغييرات التنظيمية، مرونة خاصة من قبل عمالقة التكنولوجيا، وشركة ميتا Meta المالكة لكل من فيسبوك Facebook و إنستجرام و واتس آب ليست استثناءً من هذه المرونة، فبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتشريع تنظيمي جديد، وهو قانون الأسواق الرقمية (DMA)؛ ترسم Meta مسارًا جريئًا لها، مستغلة القوانين الجديدة التي تكسر احتكار وهيمنة جوجل وآبل على تنزيل التطبيقات، حيث تخطط لتمكين المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي من تنزيل التطبيقات مباشرةً عبر إعلانات Facebook، وفقًا لتقرير موقع The Verge.

ويتمثل عرض Meta لمطوري التطبيقات المشاركين في البرنامج التجريبي لها، في "استضافة تطبيقات Android الخاصة بهم، والسماح لمستخدمي Facebook بتنزيلها مباشرةً، دون أن يتم تحويلهم إلى متجر جوجل بلاي.

وفي البداية، لا تخطط Meta لأخذ جزء من عائدات تحميل التطبيقات المشاركة، لذلك لا يزال بإمكان المطورين في الإصدار التجريبي، استخدام أي أنظمة فوترة يريدونها، ولكن من المؤكد أنها ستستخدم المنصة لجني أرباح على عدد التنزيلات لكل تطبيق.

ومن خلال هذه الخطوة ، ستضع Meta نفسها في مواجهة مباشرة مع متجر تطبيقات آبل Apple ومتجر جوجل بلاي Google Play.

وفكرة رواج التطبيقات وانتشارها، تأتي بسبب وجود إعلانات لها على Facebook، وهي فكرة لم تثبت صحتها حتى الآن، ولكنها طريقة لـ “ميتا” لتبدأ في تجربة جديدة عليها، مع استضافة تطبيقات Android.

Facebook

ويفرض قانون الأسواق الرقمية DMA، أن تقدم كلا من آبل Apple و جوجل Google طرقًا بديلة للمستخدمين لتنزيل التطبيقات، وبالتالي، سيكون لدى المستخدم أكثر من متجر للتطبيقات يمكن من خلاله تحميل تطبيقات متنوعة من متاجر مختلفة، وبالتالي خلال الفترة القادمة، لن تكون جوجل وآبل "حراس البوابة" للنظام الخاص بالأجهزة.

وبعد تمرير تشريع مماثل في الهند يجبر الشركات على فتح الأنظمة الأساسية لمتاجر وتطبيقات الطرف الثالث؛ بدأت Google في تنفيذ تغييرات على نظام تشغيل Android 14 ، من شأنها تقليل الحواجز التي تعوق الوصول إلى متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، وتسهيل استخدامها بشكل عام.

وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان Facebook سيستخدم ميزات Android 14 الجديدة مع متجر التطبيقات الخاص به للإعلانات.

ومن الممكن أيضًا أن يطلب التطبيق إذن "تثبيت تطبيقات أخرى"، مع تقديم APK الذي يمكنك من تحميلها بعد ذلك، على غرار الطريقة التي يعمل بها متجر أمازون Amazon Appstore حاليًا على معظم أجهزة أندرويد.

ومن المقرر أن يبدأ النوع الجديد من الإعلانات، كبرنامج تجريبي، يقتصر على عدد قليل من مطوري تطبيقات Android في العام الحالي.

وترى Meta أن الأجواء والتشريعات الحالية، أصبحت مواتية جدا لتجربة خوضها مجال التطبيقات، وذلك بفضل اللوائح الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تسمى قانون الأسواق الرقمية (DMA)، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الربيع المقبل.

ومن الناحية التقنية والفنية، يسمح نظام أندرويد Android بالتحميل من أطراف خارجية، ولكن Google تجعل الأمر صعبًا، من خلال إقران الفوترة والترخيص مع متجر Play ، إلى جانب التحذيرات المخيفة التي تظهر؛ عندما يحاول شخص ما، تنزيل تطبيق Android من مصدر آخر.

وستبدأ Meta تجربة إعلانات التطبيقات وتنزيلها مباشرة من فيسبوك أولاً على Android، بدلاً من iOS من Apple، لأنها تعتبر الأندرويد أكثر أمانا.